Минобороны Азербайджана: Тоноян стремится заработать дешевые политические очки

БАКУ /Trend/ - Заявление министра обороны Армении Давида Тонояна о том, что он лично отдал приказ об убийстве военнослужащего азербайджанской армии Эльшана Халилова, сделано с целью заработать дешевые политические очки.

Об этом на пресс-конференции сказал министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, сообщает во вторник Trend.

«Армянская армия очень слаба, поэтому подобными путями Армения пытается заработать себе дешевые политические очки», - сказал Гасанов.

Министр отметил, что Азербайджан старается мирным путем урегулировать армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт. «Но если его не удастся решить мирным путем, то Азербайджан прибегнет к другому варианту. В 2016 году Азербайджан доказал это за три дня, и в случае, если Армения продолжит занимать деструктивную позицию, мы освободим свои земли другим путем», - сказал Гасанов.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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