Азербайджанская армия полностью контролирует «широкомасштабные» военные учения Армении (ВИДЕО)

18 июня 2019 18:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Передовые подразделения азербайджанской армии бдительно следят и полностью контролируют «широкомасштабные» военные учения вооруженных сил Армении, начатые 17 июня на оккупированных территориях Азербайджана, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны.

В военном ведомстве подчеркнули, что как водится, противник и на этот раз пытается преподнести учения малых сил личного состава и техники, как «широкомасштабные».

Видеоматериалы, размещенные на сайте минобороны, наглядно опровергают информацию противной стороны о якобы участии в учениях 10 тысяч личного состава и значительного числа военной техники.

«…армяне, как всегда, вновь в присущей им манере обманывают свою общественность путем фальсификации», - говорится в заявлении оборонного ведомства Азербайджана.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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