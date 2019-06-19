Турал Гянджалиев: обе общины Нагорного Карабаха лишь наблюдают за переговорами

19 июня 2019 15:22 (UTC+04:00)

.БАКУ/Trend/- Идея Армении об участии армянской общины Нагорно-Карабаха в процессе урегулировании конфликта, как третьей стороны, абсолютно безосновательна.

Это сказал руководитель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев, передает в среду Trend.

По его словам, армянская сторона постоянно пытается такими уловками увести переговоры в сторону:

«Армянская сторона постоянно пытается затянуть процесс переговоров. Азербайджанская сторона демонстрирует свою конструктивную позицию, направленную на разрешение конфликта, а противная сторона, уклоняясь от переговоров, пытается помешать урегулированию. Оккупационный режим стремится представить армянскую общину Нагорного Карабаха как третью сторону, преувеличивая, тем самым, ее роль. Как и было отмечено в 1992 году на саммите Совета министров ОБСЕ в Хельсинки, армянская община Нагорно-Карабахского региона, как и азербайджанская, является отстраненной от конфликта стороной. Любые попытки армян в направлении смены формата переговоров обречены на провал, потому, что не имеют никаких оснований".

Гянджалиев добавил, что переговоры продолжаются между азербайджанским и армянским руководством, а общины, как заинтересованные стороны, лишь внимательно следят за процессом.

(Автор: Самир Али Текст: Турал Гараджаев)

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