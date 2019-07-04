Мария Захарова: Позиция России по нагорно-карабахскому урегулированию не изменилась

4 июля 2019 18:57 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Позиция России по нагорно-карабахскому урегулированию не изменилась, и не может измениться.

Об этом сегодня сказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос московского корреспондента Trend о состоявшейся 26 июня встрече посла России в Армении Сергея Копыркина с представителями оргкомитета так называемого «Стратегического союза Армения-Карабах».

Она отметила, что речь идет о рутинных контактах в рамках общения посла с общественно-политическими силами страны пребывания.

"Подобная встреча, насколько я понимаю, была с руководителями «Дашнакцутюн». Встреча и беседа была инициирована армянской стороной, затрагивала широкий спектр вопросов, обсуждалась тема и Нагорного Карабаха, хотя и не была центральной", - сказала Мария Захарова.

По ее словам, о том, что с руководством этого политического течения придут представители данного оргкомитета, российские дипломаты не были информированы.

«Поэтому эта встреча не может иметь какой-либо такой политической составляющей, которую ей приписывали в прессе, и никаким образом позиция России по нагорно-карабахскому урегулированию не изменилась и не может измениться. Озвучивается она в Москве руководством государства, и подтверждается, в том числе на местах нашими послами и дипломатами. Она всегда характеризовалась взвешенностью и сбалансированностью. И, так как эта тема вызвала вопросы, в том числе в медиа-пространстве Азербайджана, и у азербайджанской стороны, то в таком же ключе мы проинформировали наших азербайджанских партнеров», - сказала Мария Захарова.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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