Хикмет Четин: Нагорно-карабахский конфликт должен быть решён на основе резолюций ООН

8 июля 2019 10:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Нагорно-карабахский конфликт должен быть решён на основе резолюций ООН.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал экс-глава МИД Турции Хикмет Четин в ходе международной конференции, посвященной 100-летию дипломатии Азербайджана, совместно организованной МИД Азербайджана и Университетом ADA.

Экс-глава МИД отметил, что Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, требующие незамедлительного вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана.

«Но эти резолюции не были выполнены. Армения до сих пор продолжает агрессию и оккупацию территорий Азербайджана. Если они хотят пользоваться благами в регионе, то необходимо отказаться от политики вражды и оккупации. Нагорно-карабахский конфликт должен быть решен в соответствии с международным правом, на основе этих четырех резолюций», - сказал Четин.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
TAP имеет большое значение в диверсификации энергоресурсов (ФОТО)
Энергетика 11:00
Хикмет Четин: Азербайджан является центральным актором в регионе и за его пределами
Общество 10:45
Эльмар Мамедъяров: Нам все еще нужно укреплять нашу независимость
Общество 10:15
Аналитик: Азербайджан полностью выполнил свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+
Энергетика 09:34
На западе Турции произошел взрыв на азотном заводе
В мире 7 июля 23:27
В Азербайджане растет производство метанола
Энергетика 7 июля 23:00
Лента новостей
В Грузии растут цены на табак
Бизнес 11:04
Сеул направит делегацию в Токио для обсуждения торговых ограничений
Другие страны 11:04
Курс евро опять резко упал к узбекскому суму
Бизнес 11:01
TAP имеет большое значение в диверсификации энергоресурсов (ФОТО)
Энергетика 11:00
Израиль: здоровые продукты будут маркировать зеленой меткой
Израиль 11:00
General Electric и Grupo Cobra модернизируют ГЭС в Узбекистане
Энергетика 10:57
В Кыргызстане пройдет первый Экономический форум ЕС-ЦА
Центральная Азия 10:50
Гянджинский завод приобретает комплектующие «КамАЗ»
Экономика 10:50
Объявлены результаты конкурса по приему в V и VII классы лицеев и школ-лицеев Баку
Общество 10:49