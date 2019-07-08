Хикмет Четин: Нагорно-карабахский конфликт должен быть решён на основе резолюций ООН

БАКУ /Trend/ - Нагорно-карабахский конфликт должен быть решён на основе резолюций ООН.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал экс-глава МИД Турции Хикмет Четин в ходе международной конференции, посвященной 100-летию дипломатии Азербайджана, совместно организованной МИД Азербайджана и Университетом ADA.

Экс-глава МИД отметил, что Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, требующие незамедлительного вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана.

«Но эти резолюции не были выполнены. Армения до сих пор продолжает агрессию и оккупацию территорий Азербайджана. Если они хотят пользоваться благами в регионе, то необходимо отказаться от политики вражды и оккупации. Нагорно-карабахский конфликт должен быть решен в соответствии с международным правом, на основе этих четырех резолюций», - сказал Четин.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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