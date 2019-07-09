Международное сообщество предпочитает затягивать нагорно-карабахский конфликт – российский политолог

БАКУ /Trend/ - Международное сообщество предпочитает затягивать армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт.

Как сообщает Trend, об этом сказал Azernews российский политический обозреватель и редактор Службы расследований Межгосударственного общественно-политического тележурнала «Мировое сообщество» Денис Коркодинов.

«Азербайджан и Армения, ведя переговоры, придерживаются диаметрально противоположных позиций в споре. И если Баку старается придерживаться реальной военно-политической картины, сложившейся в зоне Нагорного Карабаха, призывая к восстановлению своей территориальной целостности, то Ереван аргументирует свою позицию совершенно абстрактными представлениями об "исконно армянском праве". Исходя из этого, критерий разумности ожиданий, сформулированный международными нормами о незамедлительном выводе ВС Армении с территории Карабаха, для армянской стороны носит необязательный характер, что довольно часто приводит к эскалации конфликта. При этом, казалось бы, своё веское слово должно сказать международное сообщество, однако оно не спешит решать проблему, предпочитая затягивать конфликт», - сказал Коркодинов.

Политолог отметил, что одним из ключевых принципов переговорного процесса, которого придерживается Баку, является восстановление территориальной целостности Азербайджана.

«Тем не менее, официальный Ереван не готов к реализации этого принципа, исходя из собственного убеждения о том, что Нагорный Карабах представляет собой армянский лимитроф, созданный в целях отражения потенциальной азербайджанской агрессии. Этот довод армянской стороны не выдерживает критики, поскольку в случае с Нагорным Карабахом источником агрессии являлась исключительно Армения, тогда как Азербайджан до сих пор реализует свое обоснованное право на оборону», - отметил Коркодинов.

По словам политолога, опыт переговорного процесса ярко продемонстрировал, что в течение почти 25 лет решение конфликта затягивается по той причине, что Баку готов к переговорам, а Ереван нет.

«При этом был исчерпан весь инструментарий дипломатических мер для того, чтобы побудить Армению принять условия Азербайджана. Учитывая это, не приходится сомневаться в том, что стороны конфликта оказались чрезвычайно близки к "точке невозврата" в переговорах, когда язык дипломатии может сменить язык оружия. Это крайне опасное явление, которое можно предотвратить, если Ереван выполнит все условия Баку без предварительных условий», - отметил Коркодинов.

Политолог добавил, что армянская сторона, безусловно, старается придать руководству сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, статус участника переговорного процесса.

«Однако такая позиция является ошибочной, поскольку конфликт между Баку и Ереваном является исключительно двухсторонним, и участие третьей стороны не может быть предусмотрено в принципе», - сказал Коркодинов.

Далее, политолог отметил, что режим прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта в настоящее время имеет тенденцию к его несоблюдению, что чрезвычайно опасно, поскольку создаёт основу для новой волны региональной напряжённости.

«Между тем, официальный Баку до сих пор старается придерживаться норм международных договоренностей, в том числе достигнутых в Душанбе, тогда как Ереван не намерен ограничивать свои стремления в зоне конфликта. Таким образом, ранее принятые соглашения о перемирии теряют свою актуальность до тех пор, пока Армения не будет принуждена к миру», - сказал Коркодинов.

Что же касается участия Армении в военных учениях, это, по словам российского политолога, скорее всего, продиктовано необходимостью отвлечь армию от решения проблем, которые там наличествуют.

«Проблема в том, что Никол Пашинян в свете осложнения отношений с "карабахским кланом" и Робертом Кочаряном, соответственно, начал бояться собственной армии, где достаточно сильны позиции его противников. По этой причине он начал занимать ВС Армении участием в различных массовых мероприятиях с тем, чтобы армия, в конце концов, не устремила свой гневный взор в сторону резиденции премьер-министра Армении. Поэтому вряд ли армянское участие в маневрах вблизи границы с Нахчываном преследует цель вероятного нападения. Обострение отношений между Николом Пашиняном и "карабахским кланом" весьма позитивно сказывается на политике Азербайджана в регионе. В конце концов, все то, что делает врагов Баку слабее, приветствуется азербайджанской стороной. При этом Азербайджану не нужно, собственно, ничего делать. Нужно просто наблюдать за ситуацией. Армянские кланы в результате борьбы между собой сами сделают все то, что будет выгодно Баку», - заключил Коркодинов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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