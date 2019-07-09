Дональд Туск: Нагорно-карабахский конфликт должен решаться только на основе принципов международного права (версия 2)

9 июля 2019 21:58 (UTC+04:00)

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БАКУ/Trend/ - Нагорно-карабахский конфликт должен решаться не военным путем, а только политическим, на основе принципов международного права.

Об этом, в частности, сказал президент Совета Европейского Союза Дональд Туск в ходе выступления в вместе с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым с заявлением для печати, передает во вторник Trend, со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Говоря о стабильности в регионе, мы также обсудили неразрешенный нагорно-карабахский конфликт. Этот конфликт должен быть урегулирован не вооруженным, а лишь политическим путем на основе принципов международного права. Европейский Союз полностью поддерживает усилия сопредседателей Минской группы и направление внимания на справедливое и устойчивое урегулирование конфликта на базе основных принципов Хельсинкского заключительного акта. Мы высоко оцениваем общее снижение напряженности, однако последние потери вдоль линии соприкосновения беспокоят нас, так же, как и сопредседателей. Быть сдержанными важно для того, чтобы не применять силу, однако в то же время важное значение имеют и меры, направленные на восстановление атмосферы, позволяющей обеспечивать мир и проводить продуктивные переговоры. Европейский Союз поддерживает деятельность, направленную на установление мира, и готов оказать содействие конкретным мерам по подготовке народов к миру", - сказал Дональд Туск.

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