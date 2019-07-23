Прошло 26 лет со дня оккупации Агдамского района Азербайджана

23 июля 2019 00:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня исполняется 26 лет со дня оккупации Арменией Агдамского района Азербайджана.

Вооруженные силы Армении 23 июля 1993 года оккупировали большую часть территории Агдамского района. Из 1094 кв. километров территории Агдама захвачено 882 кв. километров, один город и 80 сел. Вынужденными переселенцами стали 128 тысяч человек, 17 тысяч из них - представители старшего поколения.

В результате оккупации Агдамского района Азербайджану был нанесен материальный ущерб в размере 6,179 миллиардов долларов. Урон, нанесенный одному только сельскому хозяйству, оценивается в 992,8 миллионов манатов. В боях за Агдам погибло более шести тысяч человек.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией Вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок
Нагорно-карабахский конфликт 21 июля 10:08
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 20 июля 09:59
Лейла Абдуллаева: Единственный путь решения конфликта - устранение фактора оккупации
Политика 18 июля 20:20
Посольство: Информация о военном сотрудничестве между Ираном и Арменией безосновательна
Политика 18 июля 16:57
Эльмар Мамедъяров: Урегулирование конфликта укрепит мир и процветание в регионе (ФОТО)
Политика 16 июля 17:32
Провокации компании "Мегафон" против Азербайджана продолжаются
Нагорно-карабахский конфликт 15 июля 21:35
Лента новостей
«EYOF Баку 2019»: В последних матчах первого дня соревнований по волейболу отличились команды Бельгии и Италии
Общество 22 июля 23:53
Трамп заявил, что все меньше хочет заключать новую сделку с Ираном
США 22 июля 23:27
«EYOF Баку 2019»: Первую золотую медаль на соревнованиях по атлетике завоевал итальянец
Общество 22 июля 23:20
Во второй день фестиваля азербайджанские борцы завоевали две золотые, три серебряные и одну бронзовую медали
Общество 22 июля 23:15
Эльмар Мамедъяров принял посла Иордании
Политика 22 июля 23:00
Эльмар Мамедъяров принял чрезвычайного и полномочного посла Литвы
Политика 22 июля 22:56
Принята "Государственная Программа по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств"
Политика 22 июля 22:17
В Египте осудили одиннадцать человек за вступление в ИГ
Другие страны 22 июля 21:50
Помпео назвал Иран угрозой для всего мира
США 22 июля 21:26