ВС Армении подвергли снайперскому обстрелу азербайджанские позиции

27 июля 2019 09:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 18 раз, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Воскеван Ноемберянского района, в селе Паравакар Иджеванского района, на безымянных высотах на территории Бердского и Красносельского районов Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, в селе Мезем Газахского района, в селе Гаралар Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Джавахирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Горган, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Минобороны Азербайджана: Распространенное в соцсетях видео в связи с крушением МиГ-29 является фейком
Общество 26 июля 10:43
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 26 июля 09:56
В оперативном штабе прошло служебное совещание в связи с крушением МиГ-29 ВВС Азербайджана
Политика 25 июля 17:03
Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении завершился без инцидентов
Нагорно-карабахский конфликт 25 июля 14:01
Самолет ВВС Азербайджана потерпел крушение во время учебных полетов
Нагорно-карабахский конфликт 25 июля 10:16
Продолжается проверка воинских частей азербайджанской армии (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 25 июля 10:14
Лента новостей
В Казахстане обсудили запуск сборки сельхозтехники немецкого бренда
Бизнес 10:32
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Финансы 10:23
В Афганистане не менее четырех человек погибли при подрыве автомобиля
Другие страны 10:21
USAID и Грузия реализуют новый проект
Финансы 10:14
Сегодня завершающий день фестиваля EYOF Baku 2019
Общество 10:10
Узбекистан может наладить постоянный импорт сельхозпродукции в Калининград
Бизнес 10:04
Китай опубликовал предупреждение из-за прогнозируемой жары
Китай 09:48
Четыре человека погибли при крушении гидросамолета в Канаде
Другие страны 09:26
Бакинский туристический информцентр о расценках в ресторанах для туристов
Общество 09:21