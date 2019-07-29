Азербайджанская община Нагорного Карабаха готовит новый проект (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана приступила к реализации нового проекта, связанного с выдающимися историческими личностями Азербайджана, посвятившими свою жизнь борьбе с армянскими оккупантами.

Как сообщает в понедельник Trend, азербайджанская община Нагорного Карабаха, ранее и ранее отправлявшая международным организациям видеообращения, связанные с уничтожением азербайджанских исторических, культурных и религиозных памятников на оккупированных территориях, сегодня ставит перед собой цель также пропагандировать деятельность исторических личностей Азербайджана.

Для этого община планирует подготовить и представить международной аудитории короткометражные фильмы на иностранных языках. Первый фильм такого рода посвящен общественно-политическому деятелю, журналисту, педагогу, тюркологу Ахмед беку Агаоглы, бывшего в первых рядах борьбы с армянскими дашнаками, 150-летие которого будет отмечаться в этом году по распоряжению Президента Ильхама Алиева. Ввиду того, что отрезок жизни Ахмед бека был связан с Францией, фильм будет снят на французском языке, с титрами на английском. Фильм демонстрирует тернистый жизненный путь Ахмеда бека Агаоглы, который родился в 1869 году в Шуше, и в 1888 поступил в высшее учебное заведение году во Франции

Сообщается, что в формировании личности Ахмеда бека Агаоглы, который получил юридическое образование в College de France, Ecole des Hautes Etudes Pratiques (высшая школа прикладных исследований) и в университете Сорбонна, большую роль сыграли французский философ и историк Эрнест Ренан и Джеймс Дармстетер.

После обучения во Франции Агаоглы в 1894 году переезжает в Тифлис, и в течение двух лет преподает французский язык в одной из местных гимназиях.В 1896 году он возвращается в родную Шушу и начинает преподавать французский язык в местной школе. Здесь он создает первую библиотеку и читальню. Именно поэтому в Шуше у него было прозвище "Фиренг" (француз) Ахмед. В 1905 году Ахмед бек становится в первых рядах против армянских националистов-агрессоров, творящих геноцид азербайджанского народа. Таким образом, в Карабахе и других регионах Азербайджана начинается движение против армянского сепаратизма, дашнакского беспредела. Ахмед бек, подвергся гонениям со стороны властей Царской России и армянских террористических организаций, и в конце 1908 года был вынужден временно переехать в Стамбул. После падения АДР он был вынужден вновь вернуться в Турцию. Там Ахмед бек был избран депутатом второго и третьего созывов Великого национального собрания Турции.

В фильме отмечается, что произведения Ахмед бека Агаоглы объявлены государственным достоянием Азербайджана.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.