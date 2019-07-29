Лейла Абдуллаева: Сегодня единственным виновником эскалации напряженности в регионе является Армения

БАКУ /Trend/ - Сегодня единственным виновником эскалации напряженности в регионе, и вообще наличия «линии фронта» между Арменией и Азербайджаном, является Армения, оккупировавшая военным путем территории Азербайджана, признанные на международном уровне, то есть Нагорный Карабах и семь прилегающих районов. Как сообщает в понедельник Trend , об этом сказала пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя заявление МИД Армении об эскалации напряженности на линии фронта.

По словам пресс-секретаря,поиск по различному поводу других виновников в этом вопросе означает не что иное, как самообман. Ведь международной общественности, в том числе трем странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ, являющимися постоянными членами Совета безопасности ООН, хорошо известны резолюции, принятые этой структурой, и решения других международных организаций.

“Пока вооруженные силы Армении присутствуют на территориях Азербайджана, признанных на международном уровне, к сожалению, вероятность возникновения таких инцидентов очень высока. Единственный путь предотвращения таких случаев заключается в обеспечении вывода вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана”, - сказала глава пресс-службы МИД.

“Некоторое время назад МИД Армении настаивал на неприемлемости «одной рукой проводить переговоры, а другой – открывать огонь», однако после этого заявления была обстреляна позиция пограничного пункта в направлении Газахского района Азербайджана и ранен боец Государственной пограничной службы Азербайджана. По-видимому, Армения, одной рукой сохраняющая под оккупацией территории Азербайджана, другой рукой ищет причины для срыва переговоров. Хотела бы напомнить, что после встречи в Вашингтоне министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров заявил, что и до этого во время обсуждения основных документов в рамках переговорного процесса по урегулированию конфликта во фронтовой зоне вовсе не царило полное спокойствие, однако переговоры продолжались”, - добавила она.

“Азербайджанская сторона никогда не смирится с фактом оккупации своих земель, и армянская сторона давно должна понять это.Только вывод вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана и возвращение в свои дома азербайджанцев, изгнанных с этих земель, приведет к снижению напряженности в регионе, восстановлению устойчивого мира, спокойствия и благополучия”, - подчеркнула Абдуллаева.

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