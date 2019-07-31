США прекращают финансовую помощь оккупированному Карабаху

БАКУ/Trend/ - Администрация США прекращает поддержку по разминированию территорий в Карабахе. Как сообщает в среду Trend, “твит” об этом был размещен в аккаунте Армянского национального комитета Америки (АНКА) в Twitter.

Несмотря на недавно принятую Палатой представителей поправку Кокса о финансировании американской помощи, администрация пытается прекратить поддержку усилий по разминированию, говорится в сообщении.

Директор Армянского центра американских исследований Сурен Саргсян написал на странице в Facebook, что правительство США планирует сократить финансирование для обезвреживания наземных мин.

«Это программа, финансируемая USAID. Это будет иметь серьезные политические последствия. Это станет политическим и правовым прецедентом, последствия которого мы все знаем», - написал он.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.