Госпогранслужба Азербайджана: Провокации ВС Армении продолжаются, есть раненый

31 июля 2019 19:55 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Продолжаются провокации со стороны противника в направлении боевых позиций отдельной пограничной дивизии "Газах" Государственной пограничной службы, расположенных на азербайджано-армянской границе.

Как сообщает в среду Trend, со ссылкой на госслужбу, в 16:40 наши боевые позиции подверглись вражескому обстрелу. Огневые точки противника были подавлены ответным огнем.

В результате перестрелки один военнослужащий Государственной пограничной службы получил ранение. Пограничнику незамедлительно было оказана первая медицинская помощь, и в настоящее время угрозы его жизни нет.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов.)

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