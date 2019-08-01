Мария Захарова: Мы обеспокоены обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе

БАКУ /Trend/ - Рост напряженности идет вразрез с недавними договоренностями о соблюдении режима прекращения огня в нагорно-карабахском конфликте.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сегодня сказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы действительно обеспокоены обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе. Рост напряженности идет вразрез с недавними договоренностями о соблюдении режима прекращения огня и заявленными намерениями достигнуть урегулирования политическими средствами. Мы исходим из того, что дальнейшая эскалация недопустима и призываем участников противостояния проявить сдержанность, отказаться от использования силы и принять меры, направленные на стабилизацию положения», - сказала она.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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