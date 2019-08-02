Операция раненого азербайджанского пограничника прошла благополучно (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Военнослужащий, раненный 31 июля в ходе пресечения провокации вражеской стороны в отношении пограничных боевых позиций, находящихся на линии соприкосновения на азербайджано-армянской границе, успешно прооперирован.

Об этом сообщили в пятницу Trend из пресс-службы Государственной пограничной службы (ГПС).

Отмечается, что в настоящее время состояние раненого удовлетворительное. Заместитель начальника ГПС, командующий пограничными войсками генерал-лейтенант Аскер Халилов навестил военнослужащего, ознакомился с его состоянием после операции.

Халилов встретился с родителями солдата в госпитале, поблагодарил их от имени руководства ГПС за воспитание сына в духе патриотизма и верности государству, заверил, что для его скорейшего выздоровления будет сделано все необходимое.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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