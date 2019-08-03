ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня

БАКУ/Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток 21 раз нарушили режим прекращения огня на различных участках линии фронта.

Как сообщили в субботу Trend из пресс-службы минобороны, с позиций, расположенных в селе Шаваршаван Ноемберянского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Гушчу Айрым Газахского района.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Джевахирли, Сарыджалы, Аджарлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов.)

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