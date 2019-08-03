ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня

3 августа 2019 09:57 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток 21 раз нарушили режим прекращения огня на различных участках линии фронта.

Как сообщили в субботу Trend из пресс-службы минобороны, с позиций, расположенных в селе Шаваршаван Ноемберянского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Гушчу Айрым Газахского района.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Джевахирли, Сарыджалы, Аджарлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Мария Захарова: Мы обеспокоены обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе
Нагорно-карабахский конфликт 1 августа 17:39
Лейла Абдуллаева: Глава МИД Армении неправильно понимает значение слова«стабильность»
Нагорно-карабахский конфликт 1 августа 17:25
Посол Азербайджана о военной агрессии Армении
Политика 30 июля 17:07
Армянская сторона в очередной раз обстреляла военно-транспортные средства Азербайджана (ФОТО)
Политика 29 июля 15:28
Шокирующие подробности гибели армянского солдата на оккупированных территориях Азербайджана
Политика 25 июля 09:59
Прошло 26 лет со дня оккупации Агдамского района Азербайджана
Нагорно-карабахский конфликт 23 июля 00:01
Лента новостей
В Азербайджане расширен список культурно-исторических памятников, охраняемых государством
Политика 10:22
США могут отказать Великобритании в торговой сделке из-за цифрового налога
США 10:19
Экс президент Турции Гюль выдвинет свою кандидатуру на пост президента в 2023 году
Турция 10:11
Управление мусульман Кавказа о паломничестве хадж из Азербайджана
Общество 10:05
Путешествие Azercell в Нахичеванскую АР прошло с большим успехом (ФОТО)
ИКТ 09:54
Индия и США будут развивать сотрудничество стартапов и оборонных предприятий
Другие страны 09:54
На пляже в Калифорнии обрушилась скала
США 09:35
Судостроительный завод в Туркменистане объявил тендер
Тендеры 09:27
Власти Туркменистана организуют паломникам спецрейс в Мекку
Туркменистан 09:22