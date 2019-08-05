ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок

5 августа 2019 10:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 19 раз, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селe Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селe Чинари Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Кемерли, Гушчу Айрым, Мезем и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Коханеби, Агбулаг Товузского района, и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Джевахирли, Мерзили Агдамского района, Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского района.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций
Нагорно-карабахский конфликт 4 августа 09:42
Лейла Абдуллаева: Шаги некоторых австралийских официальных лиц, служащие пропаганде незаконного режима в Нагорном Карабахе, противоречат официальной позиции правительства Австралии
Политика 3 августа 16:00
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 3 августа 09:57
Мария Захарова: Мы обеспокоены обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе
Нагорно-карабахский конфликт 1 августа 17:39
Лейла Абдуллаева: Глава МИД Армении неправильно понимает значение слова«стабильность»
Нагорно-карабахский конфликт 1 августа 17:25
Посол Азербайджана о военной агрессии Армении
Политика 30 июля 17:07
Лента новостей
В Грузии отпала необходимость в повышении цены на топливо
Энергетика 10:50
Хуситы атаковали два аэропорта и авиабазу в Саудовской Аравии
Арабские страны 10:47
АБР окажет содействие Туркменистану в диверсификации рынков сбыта энергоносителей
Бизнес 10:46
Amazon добавил возможность отказа от передачи голосовых команд для экспертизы
Другие страны 10:39
Товарооборот Турции со странами ОЧЕС сократился
Бизнес 10:35
Грузинское пиво будет продаваться на рынках Дании и Австралии
Финансы 10:31
Сократился товарооборот Турции со странами D-8
Бизнес 10:24
Индия намерена отменить особый конституционный статус штата Джамму и Кашмир
Другие страны 10:15
Золото и серебро в Азербайджане подорожали
Экономика 10:10