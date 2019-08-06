Австралия поддерживает территориальную целостность Азербайджана (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Австралия поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

Об этом сказали Trend в министерстве иностранных дел и торговли Австралии, комментируя сообщения о встрече официальных лиц Австралии с "представителями" незаконного сепаратистского режима в оккупированном регионе Азербайджана Нагорном Карабахе.

«Давняя политика правительства по-прежнему заключается в том, что Австралия поддерживает территориальную целостность Азербайджана и не признает Нагорный Карабах в качестве независимого государства. Правительство поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта и не вмешивается [в этот вопрос]», - сказали в министерстве.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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