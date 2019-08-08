ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня

8 августа 2019 10:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз, сообщает Trend в четверг со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селe Шаваршаван Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Бердского и Красносельского районов Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Ферехли Газахского района, в селe Мунджуглу Товузского района, в селe Заманлы Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Кенгерли, Новрузлу, Юсифджанлы, Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Эльдар Джанашвили)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 7 августа 09:42
На полигоне Алабино в Москве создан азербайджанский павильон (ФОТО)
Общество 6 августа 19:18
ВС Армении вновь нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 6 августа 10:07
Участники конкурса «Кубок моря-2019» посетили достопримечательности Баку (ФОТО)
Общество 4 августа 17:44
Стартовал конкурс "Полевая кухня" (ФОТО)
Общество 4 августа 17:17
ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций
Нагорно-карабахский конфликт 4 августа 09:42
Лента новостей
В Азербайджане значительно выросло потребление газа
Энергетика 11:14
Подробности ДТП на трассе Баку-Сумгайыт
Происшествия 11:07
Археологи нашли на дне озера в Польше наконечник копья, принадлежавший викингам
Европа 11:05
Дженнифер Энистон скучает по "Друзьям"
Интересное 11:00
В Турции сократились количество авиарейсов
Турция 10:57
В результате ДТП на трассе Баку-Сумгайыт пострадали пять человек
Общество 10:54
В Азербайджане началась регистрация поступивших в колледж абитуриентов
Общество 10:48
Из Нью-Йорка в Баку: встреча с известной пианисткой (ФОТО)
Культура 10:42
Нацбанк Беларуси не исключает перехода к режиму таргетирования инфляции в 2020 году
Беларусь 10:38