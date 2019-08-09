Захарова: Россия остается нацеленной на оказание содействия в целях всестороннего продвижения мирного процесса в карабахском конфликте

9 августа 2019 16:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Россия остается нацеленной на оказание содействия в целях всестороннего продвижения мирного процесса в нагорно-карабахском конфликте.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении сегодня наблюдается относительное спокойствие.

Со своей стороны как один из сопредседателей Минской группы ОБСЕ Россия остается нацеленной на оказание содействия в целях всестороннего продвижения мирного процесса, добавила Захарова.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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