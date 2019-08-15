Сотрудники аппарата омбудсмена Азербайджана посетили армянского военнослужащего-дезертира

15 августа 2019 19:45 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Согласно поручению уполномоченной по правам человека Азербайджана Эльмиры Сулеймановой, члены Национальной превентивной группы омбудсмена, которая действует согласно факультативному протоколу "Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания" и закону Конституции "Об омбудсмене", без предварительного предупреждения посетили армянского военнослужащего-дезертира на гауптвахте минобороны Азербайджана.

Как сообщили в четверг Trend в Аппарате омбудсмена, основной целью визита было ознакомление с условиями содержания и обращения, а также контроль соблюдения прав армянского военнослужащего Казаряна Аро Хайковича, который дезертировал утром 12 августа 2019 года на Физулинском направлении фронта.

В ходе беседы с Казаряном посредством переводчика он сказал, что прошел медицинское обследование, состояние его здоровья нормальное, он доволен условиями содержания, обращением и пищей. Также Казарян сообщил, что его права не нарушаются, и у него нет жалоб.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов.)

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