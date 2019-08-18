ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов

18 августа 2019 09:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Мунджуглу, Гаралар Товузского района, в селах Геяли, Заманлы Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Тагыбейли, Шыхлар, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гобу Дилагарда, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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