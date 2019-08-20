ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов

20 августа 2019 09:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 разa, сообщает Trend во вторник со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селe Чинари и на безымянных высотах на территории Бердского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Мунджуглу, Гаралар Товузского района, на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Шыхлар, Баш Карвенд Агдамского района, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.

Также позиции азербайджанской армии были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Кенгерли, Юсифджанлы Агдамского района, Ашагы Вейселли Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Эльдар Джанашвили)

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