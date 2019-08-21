Мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении завершился без инцидентов

21 августа 2019 14:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 21 августа на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, в направлении Гёйгельского района, завершился без инцидентов. Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Михаил Олару и Мартин Шустер, на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении - полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев)

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