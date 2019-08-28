МИД: Восстановление суверенитета Азербайджана над Нагорно-карабахским регионом может наступить в любой момент

БАКУ /Trend/ - Попытка премьер-министра Армении Никола Пашиняна обосновать насильственное отторжение Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) от Азербайджанской ССР процессом выхода Азербайджана из состава СССР является свидетельством его юридической безграмотности или же умышленного лукавства.

Об этом говорится в обращении МИД Азербайджана, сообщает в среду Trend.

«Если армянский премьер-министр хочет постоянно водить за нос свой народ – это его дело, но обмануть мировое сообщество у него не получится. Тем более, если речь идет о правовой стороне вопроса. Во-первых, статус Нагорного Карабаха как автономной области в составе Азербайджанской ССР был закреплён в Конституциях СССР 1936 и 1977 годов, причём территория союзной республики не могла быть изменена без её согласия. В связи с неправомерными действиями армянских националистов, направленными на отторжение НКАО от Азербайджанской ССР, Верховный Совет СССР в своих решениях однозначно признавал невозможным изменение существующих границ. Таким образом, попытки отторгнуть Нагорный Карабах от Азербайджанской ССР сопровождались очевидным нарушением Конституции СССР и, тем самым, не порождали каких-либо правовых результатов. Во-вторых, закон СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР» от 3 апреля 1990 года, на который часто ссылается армянская сторона, имел целью регулирование взаимоотношений в рамках СССР путём установления определённой процедуры, которой должны были следовать союзные республики в случае выхода из состава Союза. Выход союзной республики из СССР мог считаться состоявшимся только после прохождения сложной многоступенчатой процедуры и, в конечном итоге, принятия соответствующего решения Съездом народных депутатов СССР. Однако упомянутый закон так никогда и не был применён, и ни одна союзная республика, в том числе Азербайджан и Армения, не воспользовалась предусмотренной им процедурой выхода. В-третьих, после распада СССР Азербайджан вступил в ООН, равно как и в другие международные организации, в рамках своих административных границ времён СССР, которые соответственно и были признаны мировым сообществом в качестве международных границ Азербайджанской республики. Вопреки утверждениям Армении, государства, подписавшие Алма-Атинскую декларацию от 21 декабря 1991 года о целях и принципах Содружества независимых государств, включая Армению, приняли обязательство признавать и уважать территориальную целостность друг друга и нерушимость существующих границ. Претензии армянского премьер-министра, посулившего золотые горы своим избирателям, все более терпят крах ввиду отсутствия конкретных путей выхода из сложившейся ситуации, которую невозможно выправить без нормализации отношений с соседним Азербайджаном. Здесь следует принимать во внимание такие факторы, как экономика, демография, военная составляющая и другие», - говорится в обращении.

В документе подчеркивается, что вне зависимости от позиции того или иного армянского лидера, Азербайджан восстановит суверенитет над своими международно признанными и исконными территориями, включая Нагорно-Карабахский регион, так как справедливость и право на стороне Азербайджана: «Этот час наступит, а с учётом развития ситуации в регионе он может наступить в любой момент», - заявляет МИД.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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