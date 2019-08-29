Окончательное решение карабахского конфликта может произойти стремительно – грузинский эксперт

БАКУ /Trend/ - Последнее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна можно трактовать как выход из переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала Azernews известный грузинский политический обозреватель Ирина Джорбенадзе.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян пятого августа 2019 года совершил визит на оккупированные территории Азербайджана, где принял участие в открытии "панармянских игр". На "церемонии открытия" Пашинян, сделав провокационное заявление, назвав Нагорный Карабах "составной частью Армении".

Как отметила Джорбенадзе, прекращение переговоров – это предвестник войны, в которой Армения, если не вмешаются посторонние силы, непременно проиграет.

«И там это прекрасно понимают. Но то, что Армения может получить поддержку третьих стран, маловероятно», - сказала она.

Джорбенадзе отметила, что чем выше конфронтационный градус между сепаратистским режимом в Нагорном Карабахе и официальным Ереваном, тем меньше шансов у последнего на сохранение статус-кво в конфликте.

«Окончательное решение нагорно-карабахского конфликта может произойти либо стремительно, либо переговорный процесс, как ему свойственно в последнее время, обнадеживающе активизируется, а потом снова пойдет на спад», - сказала она, добавив, что реального прогноза сроков урегулирования конфликта сейчас быть не может.

Что касается Минской группы ОБСЕ, Джорбенадзе отметила, что эта структура изжила себя и уже играет декоративную роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

«Минская группа превратилась в площадку, где только говорят, чтобы оттянуть радикальную развязку. И в какое-то время это можно было рассматривать как позитивный момент. Но никак не на среднесрочную перспективу. Мировая политика давно и прочно усвоила практику двойных и тройных стандартов. И касается это не только Карабаха», - сказала она.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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