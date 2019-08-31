ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня

31 августа 2019 10:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селe Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селe Паравакар Иджеванского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селe Гушчу Айрым, Гызылгаджылы и на безымянных высотах на территории Газахского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Баш Гарвенд, Новрузлу, Марзили Агдамского района, Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Центре военных игр проводится командно-штабное учение (ФОТО, ВИДЕО)
Политика 30 августа 22:01
ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций
Нагорно-карабахский конфликт 30 августа 09:43
Турецкие и грузинские военнослужащие прибыли в Баку (ФОТО)
Политика 29 августа 13:29
Представители ВВС Турции прибыли в Азербайджан (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 29 августа 12:02
ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 29 августа 09:35
ВС Армении 23 раза нарушили режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 28 августа 09:36
Лента новостей
Экспорт фруктов и овощей в Азербайджане увеличился на 14,6%
Бизнес 10:46
Азербайджан незначительно сократил экспорт томатов
Бизнес 10:44
Узбекистан заинтересован в увеличении числа складов на границе с Россией для поставок сельхозпродукции
Бизнес 10:41
Около 2 млн человек в Индии могут лишить гражданства и депортировать
Другие страны 10:35
В Азербайджане сократился экспорт товаров посредством системы "единого окна"
Бизнес 10:35
Резервы Центробанка Азербайджана выросли
Финансы 10:21
Уранодобывающая компания Казахстана закупит электротехнические материалы
Тендеры 10:18
В Пакистане при обрушении моста погибли 24 человека
Другие страны 10:18
Тяжелое ДТП в Билясуваре, трое погибших (ВИДЕО)
Происшествия 10:13