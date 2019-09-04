ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции

4 сентября 2019 09:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 23 раза, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского и Иджеванского районов, в селe Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селe Мезем и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селe Агбулаг и на безымянных высотах на территории Товузского района, в селe Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабейского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли, Новрузлу Агдамского района, Нюзгяр Джабраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского районa.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
К учениям “TurAz Qartalı - 2019” привлечены боевые вертолеты (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 3 сентября 11:59
На госгранице Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг ОБСЕ
Нагорно-карабахский конфликт 3 сентября 09:49
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 3 сентября 09:30
Начинаются совместные летно-тактические учения “TurAz Qartalı-2019”
Политика 2 сентября 10:59
Средства Фонда помощи ВС Азербайджана превысили 102 млн манатов
Политика 2 сентября 10:47
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок
Нагорно-карабахский конфликт 2 сентября 09:44
Лента новостей
Huawei отвергла обвинения США в краже технологий
Другие страны 10:31
Азербайджанская страховая компания значительно увеличила активы
Финансы 10:30
ООН консультирует Туркменистан в защите прав интеллектуальной собственности
Туркменистан 10:29
В Туркменистане провели семинар по предотвращению нелегальной торговли озоноразрушающими веществами
Туркменистан 10:28
Минобороны Казахстана закупит лекарства
Тендеры 10:20
Туркменистан выдает разрешение на перевозку иностранных грузов автотранспортом
Тендеры 10:14
Абэ на встрече с Путиным хочет вывести переговоры по мирному договору на новый уровень
Другие страны 10:12
ИВ Баку призвала глав предприятий создавать и беречь зеленые насаждения перед своими объектами (ФОТО)
Общество 10:11
В пяти районах Азербайджана будет приостановлено газоснабжение
Энергетика 10:09