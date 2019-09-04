Захарова: Заявления по нагорно-карабахскому конфликту должны способствовать достижению цели двигаться быстрее в урегулировании

4 сентября 2019 14:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Заявления по нагорно-карабахскому конфликту должны способствовать достижению цели двигаться быстрее в урегулировании конфликта.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос о последних скандальных заявлениях премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Напомним, что премьер-министр Армении Никол Пашинян пятого августа 2019 года совершил визит на оккупированные территории Азербайджана, где принял участие в открытии "панармянских игр". На "церемонии открытия" Пашинян, сделав провокационное заявление, назвал Нагорный Карабах "составной частью Армении".

«Такие заявления становятся яблоком раздора и привносят либо дополнительные вопросы, или могут разбалансировать хрупкий переговорный процесс. Очень хотелось бы, - при всем уважении внутриполитического процесса и при всем понимании того, что при демократической модели политического устройства люди имеют права не просто высказываться на любые темы, но еще и формировать соответствующие политические предпосылки, - чтобы все-таки все стороны исходили из главного: направления всех ресурсов на мирное урегулирование. Процесс сложный, длительный, я думаю, что есть общее понимание необходимости двигаться быстрее, и для этого заявления должны быть соответствующими и способствующими этой цели», - сказала она.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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