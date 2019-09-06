Проект резолюции «Ситуация на оккупированных территориях Азербайджана» включен в повестку дня 74-й сессии ГА ООН

6 сентября 2019 15:48 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Проект резолюции «Ситуация на оккупированных территориях Азербайджана» включен в повестку дня 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на сайт организации.

«Эта резолюция, которая не рассматривалась Генеральной Ассамблеей на 73-й сессии, остается в повестке дня нынешней сессии», - говорится в информации. Окончательное решение о включении в проект повестки 74-й сессии зависит от предполагаемых действий, которые Ассамблея может предпринять по этому вопросу.

Отметим, что 74-я сессия ГА ООН будет созвана в Нью-Йорке 17 сентября 2019 года.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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