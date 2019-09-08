ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня

8 сентября 2019 09:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на минобороны.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Беркабер Иджеванского района, в селе Неркин Кармирахбур Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Ашагы Аскипара, Гызылгаджылы Газахского района, в селе Гаджаллы Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.

Напомним, что конфликт между двумя южно - кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Польша считает Азербайджан важным экономическим партнером
Бизнес 08:00
В Азербайджан будет доставлена сельхозтехника стоимостью в миллионы евро
Бизнес 7 сентября 21:00
В Азербайджане разрабатывается стратегия по развитию женского предпринимательства в регионах
Бизнес 7 сентября 15:34
Производитель кондитерских изделий в Нахчыване расширит ассортимент своей продукции
Бизнес 7 сентября 14:01
Азербайджанская компания о ходе реализации дорожного проекта в Европе
Бизнес 7 сентября 11:16
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 7 сентября 09:44
Лента новостей
В результате беспорядков в Гонконге пострадали 19 человек
Китай 10:05
В Нью-Йорке вандал повредил статую "Атакующий бык"
США 09:23
Южная Корея может создать экономический союз с КНДР наподобие ЕС уже через 10 лет
Другие страны 08:54
Товарооборот между Китаем и США в январе-августе сократился почти на 14%
Бизнес 08:44
В Японии из-за тайфуна отменили более 20 авиарейсов
Другие страны 08:33
Глава Эквадора предложил Колумбии и Перу совместно провести ЧМ по футболу в 2030 году
Спорт 08:18
Польша считает Азербайджан важным экономическим партнером
Бизнес 08:00
По меньшей мере один человек погиб и 29 ранены при землетрясении в Китае (Обновлено)
Китай 07:53
Парламент Гватемалы одобрил введение осадного положения после нападения на военных
Другие страны 07:41