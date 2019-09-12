МИД Азербайджана направил ноту французской стороне

БАКУ/Trend/ - Мы решительно осуждаем незаконный визит французских парламентариев в оккупированный регион Азербайджана Нагорный Карабах.

Об этом сказано в комментарии МИД Азербайджана Trend по поводу незаконного визита французских депутатов в оккупированный азербайджанский регион Нагорный Карабах.

Министерство отмечает, что этот незаконный визит на территории Азербайджана, оккупированные Арменией, осуществившей кровавую этническую чистку местного азербайджанского населения и делающей все, что в ее силах, чтобы воспрепятствовать возращению в свои исконные места проживания вынужденных переселенцев в рамках урегулирования конфликта, полностью противоречит высоким идеям "свободы, равенства, братства" и фундаментальным правам человека, которыми должны руководствоваться члены французского парламента.

"Следует отметить, что этот шаг сделан предвзятым, попавшим под влияние армянского лобби депутатом, имя которого уже в списке «персон нон грата» МИД Азербайджана - Ги Тесье (Guy Teissier). Имена и других участников визита, депутатов Валери Буаэ (Valérie Boyer), Жан-Пьера Джюбертафона (Jean-Pierre Cubertafon), Мохаммеда Лакилы (Mohamad Laqhila), Даниэля Казаряна (Danièle Cazarian), Гийома Каспаряна (Guillaume Casbarian) и сенатора Пьера Узулиаса будут соответственно внесены в этот список.

В связи с этим поверенный по временным делам Франции в Азербайджане был вызван в МИД, где ему была вручена нота протеста, адресованная правительству Франции. Согласно документу, осуществление таких незаконных визитов, серьезно ослабляют усилия Минской группы ОБСЕ, а также Франции по урегулированию армяно-азербайджанского Нагорно-карабахского конфликта. Был подчеркнут тот факт, что это также вредит авторитету Франции, как посредника в переговорном процессе.

"Еще раз призываем правительство Франции принять решительные меры для предотвращения незаконных визитов парламентариев этой страны, направленных на укрепление статуса-кво, образованного в результате оккупации территорий Азербайджана, и тем самым, руководствуясь интересами надлежащего выполнения своих международных обязательств, подтвердить последовательность непредвзятого отношения, как посредника в урегулировании», - заявили в министерстве.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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