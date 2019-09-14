ВС Армении 20 раз нарушили режим прекращения огня

14 сентября 2019 09:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток 20 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

С позиций, расположенных в селe Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, и на безымянных высотах на территории Иджеванского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Мезем, Гызылгаджылы и на безымянных высотах на территории Газахского района.
Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных у оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Баш Карвенд, Джавахирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горган Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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