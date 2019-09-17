Хикмет Гаджиев: Главы МИД Азербайджана и Армении могут встретиться в конце этого месяца

17 сентября 2019 11:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Главы МИД Азербайджана и Армении могут встретиться в конце текущего месяца в рамках сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке.

Об этом заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал журналистам в рамках семинара на тему 25 летия подписания "Контракта века", сообщает во вторник Trend.

Завотделом добавил, что переговорному процессу наносятся серьезные удары с армянской стороны, и предпринимаются шаги по его срыву. Поэтому на предстоящей встрече до сопредседателей Минской группы ОБСЕ и представителей Армении будет доведена позиция азербайджанской стороны.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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