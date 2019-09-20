ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов

20 сентября 2019 09:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского и Красносельского районов Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на безымянных высотах на территории Газахского района, в селe Заманлы Гедабейского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тагыбейли, Юсифджанлы Агдамского района, Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В ходе учений азербайджанской армии отработано взаимодействие войск на макете местности (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 19 сентября 11:01
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок
Нагорно-карабахский конфликт 19 сентября 09:53
В ходе учений азербайджанской армии проведена рекогносцировка местности (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 18 сентября 18:18
Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении завершился без инцидентов
Нагорно-карабахский конфликт 18 сентября 12:58
Министру обороны Азербайджана доложено о ходе учений (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 18 сентября 11:41
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 18 сентября 09:50
Лента новостей
Посол Афганистана завершает дипмиссию в Туркменистане
Туркменистан 10:53
Обнародована дата завершения строительства железной дороги в турецкой провинции Газиантеп
Турция 10:48
Chevron вложит $100 млн в технологии по сокращению выбросов парниковых газов
Энергетика 10:47
Третий аэропорт Стамбула выйдет на проектную мощность в 2028 году
Турция 10:36
В Тель-Авиве открылся китайский центр инноваций
В мире 10:31
Азербайджан импортировал свыше 500 тонн медикаментов из Грузии
Финансы 10:27
В Пакистане одобрили строительство пяти СПГ-терминалов в стране
В мире 10:26
Узбекско-корейское СП объявляет тендер на закупку вольфрамовых электродов
Тендеры 10:21
"Дочка" казахстанской "КазМунайГаз" закупит стройматериалы
Тендеры 10:08