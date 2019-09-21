Армянская сторона осуществила очередную провокацию в отношении боевых позиций Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продолжаются провокации армянской стороны в отношении боевых позиций отдельной пограничной дивизии "Газах" Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, находящихся на линии соприкосновения на азербайджано-армянской государственной границе.

Как передает в субботу Trend со ссылкой на пресс-центр ГПС, около 13:20 20 сентября экскаватор, занимающийся прокладкой путей снабжения на боевых позициях, подвергся вражескому обстрелу.

Ответным огнем обстрел был подавлен.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)

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