Глава азербайджанской общины Нагорного-Карабаха о попытках Еревана навредить переговорам

БАКУ /Trend/ - Последнее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна еще раз подтвердило, что Армения — страна-агрессор, сказал в среду Trend глава азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев, комментируя пресловутое заявление по поводу нагорно-карабахского конфликта.

«Бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Мэтью Брайза сказал, что заявление Пашиняна о том, что Карабах принадлежит Армении, означает конец переговорам, проводимым по урегулированию конфликта.

Упреки Пашиняна в ответ на заявление Брайзы наглядно демонстрируют агрессивую суть политики Армении. Пашинян утверждает, что, он — первый армянский лидер, который поддерживает любой вариант по решению конфликта, приемлемый, как для Армении, так и для Нагорного Карабаха и Азербайджана. Тем самым, игнорируя азербайджанскую общину Нагорного Карабаха, он открыто демонстрирует, что против урегулирования конфликта.

Мой совет Пашиняну - прежде чем обвинять кого-то в неосведомленности относитепьно конфликта, пусть сам ознакомится с Хельсинкскими документами ОБСЕ, принятыми в 1992 году. Будь он хорошо знаком с этими документами, знал бы, что азербайджанская и армянская общины Нагорного Карабаха закреплены в них, как стороны, заинтересованные в урегулировании конфликта. Своими последними заявлениями Пашинян показал, что о конфликте не информирован именно он, а не Мэтью Брайза", - считает Гянджалиев.

По мнению главы общины, Никол Пашинян должен понять, что единственным путем решения конфликта является справедливое сосуществование армянских и азербайджанских общин в пределах признанных на международном уровне границ Азербайджана.

"Мы неоднократно высказывали эти мысли и доводили их до сведения, как международных организаций, так и армян, проживающих в Нагорном Карабахе.

Еще одна моя рекомендация адресована армянской общине Нагорно-Карабахского региона Азербайджана. Если армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, не будут готовы освободиться от режима преступной хунты и жить совместно с азербайджанской общиной в рамках суверенитета Азербайджана, то их ждет еще более плачевное будущее. Проводимая сегодня руководством Армении политика не сулит счастливого будущего для живущих в Карабахе армян. Абсурдные заявления Никола Пашиняна должны восприниматься, как попытка обмануть неосведомленную армянскую общину, которая находится в информационной блокаде. Те, кто действительно заинтересован в мире и безопасности, экономическом развитии и прогрессе в регионе, должны понимать, что без мирного разрешения конфликта и обеспечения восстановления совместного проживания двух общин Нагорного Карабаха, достичь этого невозможно. Чем быстрее руководство Армении поймет это, тем быстрее в регионе будут восстановлены справедливость, развитие и стабильность», - заявил Гянджалиев.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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