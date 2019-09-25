Азербайджанская община Нагорного Карабаха выступила с призывом к Пашиняну (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Руководитель Азербайджанской общины Нагорно Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев прокомментировал заявление Никола Пашиняна о том, что якобы экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Мэтью Брайза не осведомлен в вопросах, связанных с конфликтом, передает в среду Trend.

По словам Гянджалиева, лучше, если Пашинян сам бы ознакомился с Хельсинкскими документами.

«Еще раз сообщаю, что в армяно-азербайджанском конфликте есть две заинтересованные стороны. Несколько дней назад премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем очередном заявлении упрекнул экс-сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США Мэтью Брайзу, в том, что он якобы не осведомлен в вопросах, связанных с конфликтом. В то же время, он сделал деструктивное заявление, противоречащее духу переговоров и раздул роль армян Нагорного Карабаха как особой стороны на переговорах.

Мы, в ответ на заявление Пашиняна, сообщаем, что необходимо освежить его короткую память. Очевидно, что Пашинян не знаком с Хельсинкскими документами. Если бы он был знаком, знал бы, что и азербайджанская община является заинтересованной стороной. Из этого следует, что он вообще не имеет понятия о процессах. Было бы лучше самому ознакомиться с этими документами, чем обвинять Мэтью Брайзу», - сказал Гянджалиев.

Он также обратился к армянской общине Нагорного Карабаха.

«Я призываю их освободиться от гнета режима преступной хунты, правящей как в Армении-агрессоре, так и в Нагорном Карабахе. Взываю к ним, чтобы они избавились от гнета, двинулись в направлении урегулирования и мирного решения конфликта. Если они смогут спастись от гнета, под который попали, то это положительно повлияет на переговоры и поможет совместному мирному проживанию двух общин в рамках суверенитета и территориальной целостности Азербайджана», - подчеркнул Турал Гянджалиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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