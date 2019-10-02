Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона распространила заявление в связи с 27-й годовщиной оккупации Ходжавендского района (версия 2)

2 октября 2019 10:15 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджана распространила заявление в связи с 27-й годовщиной оккупации Ходжавендского района вооруженными силами Армении, сообщает в среду Trend.

В заявлении отмечается, что Армения на глазах у всего мирового сообщества более 30 лет проводит захватническую политику. В конце 80-х годов ХХ века армяне вновь выдвинули необоснованные территориальные претензии касательно Нагорно-карабахского региона Азербайджана. Непростительные и очень серьезные ошибки и проармянская политика советского руководства с конца 1990-го и начала 1991 годов привели к обострению ситуации, армянская агрессия в НКАО Азербайджана и граничащих с Арменией регионах страны приобрела более широкий размах. 27 лет назад - 2 октября 1992 года ВС Армении оккупировали Ходжавендский район площадью 1458 кв. метров, в составе которого были один город, два поселка и 81 село, с азербайджанским населением более 10 тыс. человек.

В настоящее время под контролем Азербайджана находится часть этого района, называемая Наргизтепе (114 тыс. кв. метров). Население района численностью около 13 тыс. человек в качестве вынужденных переселенцев проживает, в основном, в Бейлаганском районе, а также живет в других регионах Азербайджана.

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