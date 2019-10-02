Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона распространила заявление в связи с 27-й годовщиной оккупации Ходжавендского района (версия 4)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджана распространила заявление в связи с 27-й годовщиной оккупации Ходжавендского района вооруженными силами Армении, сообщает в среду Trend.
В заявлении отмечается, что Армения на глазах у всего мирового сообщества более 30 лет проводит захватническую политику.
"В конце 80-х годов ХХ века армяне вновь выдвинули необоснованные территориальные претензии относительно Нагорно-карабахского региона Азербайджана. Непростительные и очень серьезные ошибки и проармянская политика советского руководства с конца 1990-го и начала 1991 годов привели к обострению ситуации, армянская агрессия в НКАО Азербайджана и граничащих с Арменией регионах страны приобрела более широкий размах. 2 октября 1992 года ВС Армении оккупировали Ходжавендский район площадью 1458 кв. метров, в составе которого были один город, два поселка и 81 село, с азербайджанским населением более 10 тыс. человек.
В настоящее время под контролем Азербайджана находится часть этого района, называемая Наргизтепе (114 тыс. кв. метров). Население района численностью около 13 тыс. человек в качестве вынужденных переселенцев проживает, в основном, в Бейлаганском районе, а также живет в других регионах Азербайджана", говорится в заявлении.
Как отмечается в заявлении, в ходе агрессии Армении против Азербайджана, начавшейся с февраля 1988 года, погибли 145 жителей района, в том числе 13 женщин и 13 детей. 43 ребенка потеряли одного из родителей, трое детей из одной семьи - обоих родителей.
"Из 110 мирных жителей, взятых в заложники в различное время, 49 стали жертвами армянского террора и зверств.
В десяти селах района были сожжены 1723 дома, разрушены 47 промышленных и 114 сельскохозяйственных объектов, 17 учебных заведений, 32 медучреждения, 59 культурных объектов, 10 исторических памятников, а также 341 км автомобильных дорог, 32 моста, 42 водохранилища и 316 км водопровода.
На территории Ходжавенда находились 72 историко-архитектурных и культурных памятника мирового и республиканского значения, среди которых вблизи села Салакетин (долина Гуручай) Азыхская пещера, история которой насчитывает 1,5 млн лет, древняя пещера Таглар, в селе Туг крепость «Ритиш», относящаяся к V-VIII вв., крепость «Эргюнеш» на одноименной горе, а также относящаяся к XIII в. усыпальница «Рзагулубей» у села Дюдюкчю, Албанский храм в селе Бёюк Таглар (1241 г.) и др. В 1988-1993 гг. в результате военной агрессии Армении были разрушены исторические, архитектурные и религиозные памятники Азербайджана, в частности свыше 600 исторических и архитектурных памятников. Кроме того, были уничтожены 22 музея с 40 тыс. экспонатов, 4,6 млн книг и ценных исторических рукописей, которые хранились в 927 библиотеках, в том числе из музеев были украдены и проданы на аукционах ценные образцы, относящиеся к историческому наследию Азербайджана", - отмечается в документе.
" В результате агрессии Армении, добившейся создания моноэтнического государства в конце ХХ века, в 1992-1993 гг.были оккупированы Нагорно-карабахский регион Азербайджана и находящиеся за его пределами Лачинский, Кельбаджарский, Агдамский, Физулинский, Джабраильский, Губадлинский и Зангиланский районы, и сегодня более 20% территории Азербайджана находится под оккупацией ВС Армении. В результате военной агрессии эти территории подверглись этнической чистке, более одного миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. С 1988 по 1993 гг. в результате захватнической политики Армении погибло 20 тысяч азербайджанцев, 50 тысяч человек стали инвалидами. Несмотря на четыре соответствующие резолюции СБ ООН, документы, принятые Движением неприсоединения, ПАСЕ, ОИС и других международных организаций, ввиду неприкрытой военной агрессии Армении конфликт не урегулирован", - говорится в заявлении азербайджанской общины Нагорно-карабахской общины Азербайджана.
"Мы требуем от всех международных организаций, чтобы был услышан правый голос более миллиона человек, ставших жертвами армянской агрессии, и преступные деяния армян стали объектом осуждения на международном уровне. Азербайджанское государство и азербайджанский народ никогда не смирятся с оккупацией. Считаем, что справедливое решение конфликта возможно лишь после выполнения резолюций СБ ООН о выводе ВС Армении с оккупированных азербайджанских территорий, возвращения азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев в свои дома и восстановления территориальной целостности Азербайджана, признанной международным сообществом. Только в этом случае между двумя государствами могут быть налажены нормальные отношения, и восстановлен устойчивый и справедливый мир в регионе», - подчеркивается в заявлении
Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )
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