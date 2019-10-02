Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона распространила заявление в связи с 27-й годовщиной оккупации Ходжавендского района (версия 4)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская община Нагорно-карабахского региона Азербайджана распространила заявление в связи с 27-й годовщиной оккупации Ходжавендского района вооруженными силами Армении, сообщает в среду Trend.

В заявлении отмечается, что Армения на глазах у всего мирового сообщества более 30 лет проводит захватническую политику.

"В конце 80-х годов ХХ века армяне вновь выдвинули необоснованные территориальные претензии относительно Нагорно-карабахского региона Азербайджана. Непростительные и очень серьезные ошибки и проармянская политика советского руководства с конца 1990-го и начала 1991 годов привели к обострению ситуации, армянская агрессия в НКАО Азербайджана и граничащих с Арменией регионах страны приобрела более широкий размах. 2 октября 1992 года ВС Армении оккупировали Ходжавендский район площадью 1458 кв. метров, в составе которого были один город, два поселка и 81 село, с азербайджанским населением более 10 тыс. человек.

В настоящее время под контролем Азербайджана находится часть этого района, называемая Наргизтепе (114 тыс. кв. метров). Население района численностью около 13 тыс. человек в качестве вынужденных переселенцев проживает, в основном, в Бейлаганском районе, а также живет в других регионах Азербайджана", говорится в заявлении.

Как отмечается в заявлении, в ходе агрессии Армении против Азербайджана, начавшейся с февраля 1988 года, погибли 145 жителей района, в том числе 13 женщин и 13 детей. 43 ребенка потеряли одного из родителей, трое детей из одной семьи - обоих родителей.

"Из 110 мирных жителей, взятых в заложники в различное время, 49 стали жертвами армянского террора и зверств.

В десяти селах района были сожжены 1723 дома, разрушены 47 промышленных и 114 сельскохозяйственных объектов, 17 учебных заведений, 32 медучреждения, 59 культурных объектов, 10 исторических памятников, а также 341 км автомобильных дорог, 32 моста, 42 водохранилища и 316 км водопровода.