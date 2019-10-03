Убийство мирного жителя Азербайджана еще раз показывает, что Армения - агрессор (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Обстрел армянскими военнослужащими экскаватора, занимавшегося прокладкой дороги в направлении села Гушчу Айрым Газахского района, в результате которого погиб гражданский водитель Абышов Сафарали Алекпер оглу, еще раз показывает, что Армения – агрессор, сказал в среду Trend депутат от правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Таир Рзаев.

Рзаев отметил, что руководство Армении заявляет, что якобы является сторонницей мира, и в то же время продолжает захватническую политику: «Армяне каждый день нарушают режим прекращения огня. В большинстве случаев нарушения режима прекращения огня приводят к гибели людей, материальному ущербу. Убийство Сафарали Абышова очередное проявление агрессии, которое мешает продолжению переговоров и разрешению конфликта. Убийство мирного жителя говорит о том, что Армения продолжает свою грязную политику».

Депутат с сожалением отметил, что международные организации, в частности, Минская группа ОБСЕ, не реагируют на убийство армянами мирного азербайджанского жителя на должном уровне.

«Это убийство необходимо осудить, и международным организациям следует продемонстрировать решительную позицию по этому вопросу», - сказал он.

Напомним, что второго октября около 16:55 в направлении села Гушчу Айрым Газахского района вражескому обстрелу подвергся экскаватор, занимающийся прокладкой путей снабжения.

В результате водитель экскаватора — гражданское лицо Абышов Сафарали Алекпер оглу получил огнестрельное ранение, и, несмотря на неотложную медицинскую помощь, спасти его жизнь не удалось.

Вражеские огневые точки были подавлены ответным огнем.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана — находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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