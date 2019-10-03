Лейла Абдуллаева: Слова и поступки Армении коренным образом противоречат интересам мирного разрешения карабахского конфликта

3 октября 2019 18:35 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Слова и поступки Армении коренным образом противоречат интересам мирного разрешения нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя вчерашний инцидент, когда в результате прицельного огня со стороны вооружённых сил Армении в Газахском районе Азербайджана был убит мирный житель.

«Как известно, 2 октября этого года вооружённые силы Армении предприняли очередную провокацию, подвергнув обстрелу экскаватор, проводивший работы по строительству дороги в направлении села Гушчу Айрым Газахского района близ линии азербайджано-армянской границы. В результате вчерашнего инцидента погиб водитель экскаватора Сафарали Абышов, являющийся гражданским лицом. В целом, хотелось бы напомнить, что преднамеренное убийство азербайджанского мирного населения на протяжении всего конфликта составляло суть действий вооружённых сил Армении. Вопиющий акт геноцида в Ходжалы в 1992 года и последующее целенаправленное убийство малолетних детей, проживающих на территориях, примыкающих к государственной границе Азербайджана и Армении и линии фронта, есть самые очевидные свидетельства этого факта», - сказала она.

Абдуллаева отметила, что подобные приобретшие в последнее время характер тенденции нарушения режима прекращения огня, сопровождающиеся безответственными риторическими выпадами со стороны руководства Армении, подтверждают, что, к сожалению, слова и поступки страны-агрессора коренным образом противоречат интересам мирного разрешения конфликта.

«Они ни в коей мере не согласуются с духом и буквой последнего заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 25 сентября этого года, где содержится однозначный призыв снизить напряжённость и обеспечить атмосферу, способствующую продвижению мирного процесса и благоприятствующую субстантивным переговорам. Мы решительно осуждаем это очередное злонамеренное деяние Армении и вновь напоминаем, что все существующие препятствия продвижению мирного процесса и достижению мира и безопасности в регионе создаются в первую очередь именно такого рода политикой Армении, направленной на эскалацию напряжённости. Приносим свои искренние соболезнования семье погибшего», - заключила Абдуллаева.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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