Депутат: Убийство армянами азербайджанского мирного жителя — очередная провокация для срыва переговоров

БАКУ/Trend/ - Убийство армянами водителя экскаватора у села Гушчу Айрым Газахского района является очередной провокацией нацеленной на срыв переговоров по мирному урегулированию Нагорно-карабахского конфликта.

Об этом в пятницу cказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) от правящей партии "Ени Азербайджан" Джавид Османов.

Он сообщил, что армянская сторона регулярно прибегает к таким провокациям.

"Безумное заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна уже становится причиной гнева политиков мира. И они хорошо понимают, что провокации такого рода негативно влияют на мирное урегулирование конфликта. Поэтому уже и политики выступают против таких выходок Пашиняна. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, комментируя заявления премьера Армении, что армянская сторона, конкретно, негативно влияет на переговорный процесс. В то же время это — успех азербайджанской дипломатии, что уже крупные страны выступают против такого поведения Армении. Это также своего рода сообщение армянской стороне, чтобы они в будущем воздерживались от таких провокаций", - сказал Османов.

Он подчеркнул, что в результате успешной политики Президента Ильхама Алиева в Азербайджане сформировалась очень сильная армия.

"Если армянская сторона и дальше будет прибегать к таким провокациям, то армия Азербайджана во главе с Верховным главнокомандующим в любое время может предпринять серьезные шаги в направлении освобождения оккупированных территорий", - сказал депутат.

Напомним, что второго октября в 16:55 в направлении села Гушчу Айрым Газахского района вражескому обстрелу подвергся экскаватор, занимающийся прокладкой путей снабжения. В результате водитель экскаватора, гражданское лицо Абышов Сафарали Алекпер оглу получил огнестрельное ранение. Несмотря на принятые меры спасти его жизнь не удалось.

Вражеские огневые точки были подавлены ответным огнем.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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