МИД Азербайджана исключил немецкую журналистку из списка нежелательных лиц

9 октября 2019 20:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Гражданка Германии Сильвия Стёбер обратились в МИД Азербайджана с письменной просьбой исключить ее из списка иностранных граждан, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана, сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД.

В своем письме Сильвия Стёбер отметила, что уважает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках международно признанных границ, а также законы и порядки страны, а своим визитом на оккупированные территории никоим образом не намеревалась ставить под сомнение территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

В своем обращении она отметила, что не была осведомлена о последствиях визита.

После рассмотрения в установленном порядке обращения гражданки Германии было принято решение об исключении ее из списка нежелательных лиц.

Отметим, что несогласованное с азербайджанской стороной посещение Нагорного Карабаха и других оккупированных Арменией территорий Азербайджана считается незаконным, и имена людей, совершивших такие визиты, вносятся в список нежелательных лиц МИД Азербайджана.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом Безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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