На международном форуме в Беларуси осуждена захватническая политика Армении (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В Беларуси прошел Международный форум "Минский диалог - 2019" на тему "Отойти от края пропасти".

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в Беларуси, в рамках форума проведено итоговое заседание под названием "Новые идеи для безопасности в будущем".

На пленарном заседании наряду с экспертами из России, Канады, США, Украины и Польши, принял участие и руководитель Кавказского института Армении Александр Исканедрян. Приняв во внимание участие армянского представителя и отсутствие азербайджанского докладчика в панели, а также значимость темы, посольство приняло решение принять участие в указанном в мероприятии. В своем выступлении Искандерян, затронув важность создания новых принципов и форм согласно сегодняшним условиям новых реалий, с учетом полного изменение политической системы в мире, отметил невозможность урегулирования конфликтов на основе достигнутых соглашений и определенных принципов в рамках Версальского мирного договора, Ялтинской конференции и Хельсинкского заключительного акта.

Исканедрян сказал, что решение региональных конфликтов на основе прежних форм и принципов невозможно. Он также отметил, что неправильно рассматривать новообразованные малые страны с той же призмы, что и большие государства.

Посол Латиф Гандилов в части заседания "вопрос-ответ" заявил, что в урегулировании всех конфликтов необходимо использовать те же принципы и формы.

"И к малым и к большим странам должно быть одинаковое отношение. Мнение армянского эксперта в корне неправильно. Если нет новых принципов, то необходимо основываться только на имеющуюся правовую базу и это справедливо. Выражаю свою благодарность экспертам из Украины и Польши, которые также поддержали эту позицию. В Уставе ООН написано, что нет малых и больших государств, все государства равны перед законом. Если мы не верим в эти принципы, то ООН должна прекратить свою деятельность. Ни одно государство не должно быть выше или ниже закона. Если не соблюдать эти принципы, то мы не сможем чего-либо добиться", - сказал Гандилов.

Посол, напомнив слова «Если бы не было грузинской проблемы, то не было бы и украинской», озвученные экс-президентом Грузии Георгием Маргелашвили, в рамках «Минского диалога» сказал, если не было бы нагорно-карабахской проблемы, то не было бы и молдавской, грузинской и украинской проблем.

"Если сегодня современный мир, Не замечая этих проблем, будет обращать внимание только на необходимые ему вопросы, то, как и сегодня, мы будем оставаться на краю пропасти. Все мы видим в происходящих в мире процессах, что если позволять несправедливость, то следом придет очередная. Уверяю вас, что если не обращать внимание на эти вопросы, которые зародились в Нагорном Карабахе и распространились на Молдову, Грузию и Украину, то они охватят всю Европу», - заявил посол.

Гандилов подчеркнул, что во всем мире формой урегулирования национальных конфликтов является принцип самоопределения народов в рамках территориальной целостности.

"Разве, чтобы ради этого миллион азербайджанцев должен был стать беженцами? А кто будет защищать права беженцев? Я и сам родом из оккупированного армянами города Шуша Нагорного Карабаха. Я тоже беженец, а кто будет защищать мои права? Если не обратить внимание на эти вопросы, что образуются новые конфликты подобные карабахской проблеме. Еще не высохли чернила на резолюциях, принятых ООН по Ираку, Ливии и Сирии, а самолеты уже бомбили штабы террористов в этих странах. Как же возможно, что, в течение столь продолжительного времени после принятия ООН четырех резолюций по освобождению территорий Азербайджана от оккупации, результатов все еще нет? Если эта проблема не будет решена, то азербайджанский народ не намерен ждать еще 26 лет. В таком случае может начаться большой конфликт, есть ли в этом необходимость? Цивилизованный мир должен достичь разешения этого конфликта, используя все действующие принципы», - сказал Латиф Гандилов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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