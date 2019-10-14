Турал Гянджалиев: Единственный выход для армянской общины Нагорного Карабаха — согласиться жить под нашим флагом (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Единственный выход для армянской общины Нагорного Карабаха — согласиться жить под нашим флагом. Решительное заявление Президента Ильхама Алиева в клубе "Валдай" очень обрадовало нас — азербайджанцев, вынужденно переселенных из Нагорного Карабаха, подвергшихся этнической чистке.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал на конференции "Карабах - это Азербайджан!" председатель общественного объединения "Азербайджанская община Нагорного Карабаха" Турал Гянджалиев.

По его словам, выступление главы государства стало предвестником того, что день освобождения территорий Азербайджана от оккупации не за горами.

"Близок тот день, когда наш флаг будет развеваться в Шуше, Ханкенди. Мы должны брать в пример мудрую внешнюю политику главы государства, связать ее с повседневной жизнью. Мы должны продолжать эту деятельность в социальных сетях, на всех платформах, где идет информационная война", - сказал Гянджалиев.

Он отметил, что второй сокрушительный удар Армении был нанесен в Ашгабаде - на Совете глав государств СНГ.

"Благодаря всему этому правый голос Азербайджана был донесен до внимания всего мира. Преступные элементы должны извлечь из этих решительных заявлений урок, в скором времени вывести свои силы из наших оккупированных территорий. Единственный выход армянской общины Нагорного Карабаха – принять суверенитет, территориальную целостность Азербайджана и дать согласие на проживание под нашим флагом. Заявление главы государства также адресовано армянской общине, чтобы они проснулись, осознали важность освобождения от оккупационного режима и совместного с нами проживания в рамках суверенитета Азербайджана. В противном случае каждый прожитый день все больше приближает их к краю пропасти», - сказал Гянджалиев.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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