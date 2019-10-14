Азербайджанская община Нагорного Карабаха выразила протест Конгрессу США в связи с незаконным визитом на оккупированные территории (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - "Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана" направила письмо спикеру Палаты Представителей Нэнси Пелоси и членам Конгресса США в связи с незаконным визитом конгрессменов на оккупированные Арменией азербайджанские территории, передает в понедельник Trend.

«Уважаемая Нэнси Пелоси, от имени вынужденных переселенцев, изгнанных в результате оккупации Армении из Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, выражаем серьезную обеспокоенность и протест в связи с визитом на оккупированные территории Азербайджана представителей Конгресса США — Фрэнка Паллоне, Джуди Чу и Джеки Спиера. Незаконный визит в сопровождении журналистов негативно влияет не только на демократию, фундаментальные принципы прав человека, совместное проживание в условиях мира и международное право, но и ситуацию в конфликтной зоне, снижает надежды на разрешение конфликта. К сожалению, визит также полностью противоречит заявлению члена Конгресса Чу о желании быть миротворцем. Если у нее и было такое желание, то своим незаконным визитом она исключила эту возможность.

Этот визит служит поддержке незаконной оккупации Арменией азербайджанских территорий посредством жестокостей в отношении местного азербайджанского населения региона, резни и этнических чисток, которые в свое время были подтверждены международными наблюдателями. При поддержке США Совет Безопасности ООН, осудив зверства, совершенные армянскими вооруженными формированиями против гражданского населения в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана и на прилегающих территориях, потребовал безоговорочного вывода оккупационных сил с наших территорий».

Представляемая нами более чем 80-тысячная азербайджанская община, изгнанная из Нагорно-карабахского региона, и более 700 тысяч вынужденных переселенцев с прилегающих территорий продолжают страдать на фоне переговоров, на которых за последние 25 лет не было достигнуто никакого прогресса. Мало того, что Армения лишает нас основополагающих прав на возвращение в свои дома, на посещение могил членов наших семей, она ведет политику, направленную на уничтожение нашего культурного наследия в Карабахе, продолжает присваивать наше личное имущество. Чтобы противостоять этой политике и сохранить перспективу мирного урегулирования конфликта, международная общественность взяла на себя обязательство не признавать эту ситуацию и не оказывать никакой помощи. Именно этот подход соответствует духу международного права, который опирается на правила, поддерживаемые США и его институтами. Но, к сожалению, последние визиты конгрессменов полностью противоречат этим обязательствам и международному праву.

Все это порождает уместный вопрос в связи с намерением, которое преследует вышеуказанный неразрешенный визит представителей США: Заключалась ли цель в содействии восстановлению мира и стабильности? Если это так, то эта цель потерпела полную неудачу. Попытки «легитимизировать» результаты дискриминационного подхода к оккупации и пострадавшим людям не могут обещать мир региону и благополучие пострадавшему населению. Нельзя построить свое счастье на нарушении и попирании прав других. Из этого следует вывод, что мы не должны допускать таких действий и не должны поддерживать тех, кто их совершает.

Ясно и то, что такие визиты не помогают ни народу Армении, ни армянской общине нагорно-карабахского региона Азербайджана. Продолжение незаконной оккупации приводит к истощению ресурсов, необходимых для развития Армении и в то же время к превращению армянской общины нагорно-карабахского региона в заложника незаконного военного режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана. Даже, учитывая политические разногласия внутри самой Армении, можно сказать, что визиты на оккупированные территории Азербайджана помогают ущербным силам в Армении и уменьшают надежду на достижение ею реальных демократических изменений.

Поэтому такие визиты дезинформируют общественность и приводят к популяризации людей и политических сил, проводящих политику дискриминации, грубо нарушающих все нормы гуманитарного права и прав человека, выдвигающих позорные версии о превосходстве одной этнической группы над другой. Это не сулит ничего хорошего ни Армении, ни региону в целом. Нам известно, что визит не отражает официальную позицию США по конфликту и, как это признал конгрессмен Франк Паллоне, он был совершен вопреки открытому предупреждению Госдепартамента в связи с поездками на оккупированные территории Азербайджана.

С сожалением отмечаем, что незаконные визиты в оккупированный регион Азербайджана Нагорный Карабах дают основание говорить, что они рассчитаны на удовлетворение интересов некоторых членов армянской общины, проживающей в США. Все мы знаем, что осуществление визитов на оккупированные территории Азербайджана не является частью официальных обязанностей членов Конгресса США. Такие визиты вызывают серьезные основания полагать, что здесь имеет место личный интерес членов Конгресса. Сильная поддержка проармянских лоббистов и агитация за незаконное посещение наших оккупированных земель еще больше усиливают такие подозрения.

Итак, еще раз отмечаем, что и незаконные визиты на оккупированные территории Азербайджана, и предвзятый подход к азербайджанскому обществу являются ошибочным посылос с моральной, правовой и политической точек зрения. Лучшее что могут сделать члены Конгресса - это предпринять шаги по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, что обеспечит основополагающие права всех переселенцев, послужит установлению мира и стабильности. Это стало бы положительным примером деятельности официальных лиц США и торжеством прав человека над продолжающейся дискриминацией»

В завершение хотели бы сообщить, что азербайджанская община вынужденных переселенцев неустанно продолжает работать во имя восстановления мира, совместного мирного проживания и развития обеих общин Нагорного Карабаха. Мы благодарим президента США и других международных лидеров, поддерживающих позитивную работу в этом направлении, и призываем всех, кто пытается подставить ее под сомнение, сменить ориентиры своей деятельности», - сказано в письме.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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