Депутат: Представители прежних и нынешних властей Армении служат фашистской идеологии, ярые националисты (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:57)

БАКУ /Trend/ - Представители прежних и нынешних властей Армении служат фашистской идеологии, ярые националисты.

Об этом на слушаниях парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям на тему «Карабах - это Азербайджан!», проходящих в Милли Меджлисе (парламенте), сказал депутат Араз Ализаде.

«Армянам нанесен такой удар, что они до сих пор не могут прийти в себя», подчеркнул депутат.

Ализаде отметил, что на саммите Совета глав государств СНГ в Ашгабаде премьер-министр Армении Никол Пашинян сам разоблачил армян: « В своей речи он сам признался, что хотя Гарегин Нжде и служил фашистам, он воевал с тюрками, поэтому герой и ему поставлен памятник. Президент Ильхам Алиев аргументированно разоблачил армян. Было решение рекомендательного характера Государственной думы РФ о том, что памятник должен быть демонтирован. Сможет ли Пашинян его снести? Нет!».

Депутат отметил, что глава государства поставил восклицательный знак: «Хочу, чтобы и азербайджанская армия поставила такой же восклицательный знак, и конфликт был разрешен».

В заключение Ализаде сказал, ни в одной стране не создаются такие условия.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.