Независимый Азербайджан не позволит Армении продолжать захватническую политику (версия 2)

15 октября 2019 13:34 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Независимый Азербайджан не позволит Армении продолжать захватническую политику.

Об этом председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев сказал на слушаниях на тему «Карабах — это Азербайджан!», проходящих в Милли Меджлисе (парламенте), сообщает во вторник Trend.

Речь Президент Ильхама Алиева в Международном дискуссионном клубе «Валдай» придала нам очень большую силу, укрепила дух и веру каждого из нас.

Глава комитета отметил, что это выступление Президента Ильхама Алиева должно быть примером для каждого патриота: «Каждый гражданин Азербайджана в повседневной жизни должен уметь озвучить свою позицию по обеспечению территориальной целостности Азербайджана».

Рзаев добавил, что Президент Ильхам Алиев выступил с этой речью на платформе, где к нему было приковано внимание всего мира.

«Именно на Валдайском форуме Президент Азербайджана, поставив хороший восклицательный знак на точку армян, еще раз заявил всему миру, что Азербайджан обеспечит свою территориальную целостность, независимый Азербайджан не позволит Армении продолжать захватническую политику, и вынужденные переселенцы вернутся на свои родные земли», - сказал Рзаев.

Председатель комитета напомнил, что в Азербайджане проживает более одного миллиона беженцев и вынужденных переселенцев:

«Работа, которую глава государства проводит по улучшению их жизненных условий, очевидна».

В заключение он сказал, что ведущие страны мира должны дать оценку решительной позиции Президента Ильхама Алиева, призвать противную сторону к миру: «Они должны продемонстрировать справедливый подход, в противном случае ВС Азербайджана могут провести антитеррористическую операцию и обеспечить территориальную целостность страны».

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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