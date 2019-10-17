МИД России о незаконном визите Затулина в Нагорный Карабах

БАКУ/Trend/ - Позиция МИД России по нагорно-карабахскому конфликту, путям его урегулирования хорошо известна и она остается неизменной.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя недавний незаконный визит первого заместителя председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина в Нагорный Карабах.

Захарова отметила, что на сайте МИД России размещено действующее, актуальное предупреждение: «Гражданам, посетившим без специального разрешения азербайджанских властей территорию бывшей Нагорно-карабахской автономной области и семи прилегающих административных районов, азербайджанская сторона в дальнейшем отказывает во въезде в Азербайджан».

«Это цитата, актуальная информация, актуальное предупреждение. Это относится ко всем и является отражением позиции властей Азербайджана по данному вопросу. Позиция МИД [России] по нагорно-карабахскому конфликту, путям по его урегулированию хорошо известна, она остается неизменной. Что касается политиков, российских, в частности, представителей законодательной власти, либо людей, представляющих гражданское общество, которые делают соответствующие заявления по этой теме, мы исходим из того, что они отражают их личную точку зрения. Это может быть экспертная точка зрения, либо политическое заявление. Так или иначе, официальную точку зрения на этот вопрос выражают соответствующие институты исполнительной власти России»,- сказала она.

Отметим, что в связи с участием первого заместителя председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина 11 октября 2019 года на мероприятии, организованном сепаратистским режимом, созданным на оккупированных территориях Азербайджана, в министерство иностранных дел Российской Федерации была направлена официальная нота, отражающая обеспокоенность азербайджанской стороны.

В ноте посольство просит российскую сторону выразить отношение по поводу заявлений открыто поддерживающего сепаратизм Константина Затулина в связи с его высказываниями провокационного характера против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и выступлений, наносящих урон существующему сотрудничеству высокого уровня между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией. Также в ноте выражается просьба уточнить в качестве кого российский депутат совершил визит на оккупированные территории, и кем данный визит был профинансирован.

Помимо этого, была отмечена важность дачи оценки периодическим высказываниям Константина Затулина по поводу урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, которые противоречат политической позиции России, открытому искажению с его стороны исторических фактов и попыткам оправдать оккупационную политику Армении. Вместе с тем, посольство, подчёркивая факт того, что Затулин, будучи депутатом, должен нести ответственность за свои слова и поступки, просит министерство иностранных дел России принять необходимые меры.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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